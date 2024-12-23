Российские военные накануне вечером нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде. Об этом сообщили РИА «Новости» подпольщики.
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Российские военные ударили по военному аэродрому в Миргороде
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