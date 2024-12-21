Взрывы прогремели в Киеве

Серия взрывов прогремела в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В столице Украины слышны взрывы», — отметили в публикации.

По данным издания, в Киеве сейчас работают системы ПВО. Другие подробности не приводились.

В пятницу, 20 декабря, российские военные нанесли удар возмездия по пункту управления СБУ и конструкторскому бюро «Луч» в Киеве. Также под обстрел попал объект размещения резидентуры ЦРУ. После этого по всей стране объявляли воздушную тревогу.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что из-за падения обломков без теплоснабжения остались около 630 домов. Обломки ракет упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.

Военный эксперт Евгений Михайлов ранее назвал серию мощных взрывов в Киеве подготовкой властей Украины к переговорам.