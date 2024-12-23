В Хмельницкой области прогремели взрывы

«В Хмельницкой области слышны звуки взрывов», — заявили журналисты.

Информация о предполагаемой атаке появилась в 22:53, через два часа после объявления воздушной тревоги. Особый режим действовал также в Житомирской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях и Киеве. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила об обнаружении ударных беспилотников, один из которых взял курс на Староконстантинов.

В ночь на 22 декабря взрывы прогремели в Николаевской области. Предыдущей ночью громкие звуки послышались в Киеве.

На Западе начали активно обсуждать завершение конфликта. Избранный президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому письму с призывом к мирным переговорам.