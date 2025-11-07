В Раде объяснили причину массовой миграции украинцев в Россию

Украинцы бегут в Россию и Белоруссию за лучшей жизнью, опасаясь насильственной мобилизации и безденежья. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале .

«Все больше людей — как связанных с политикой, так и далеких от нее — уезжают из Европы в Белоруссию и Россию. Почему? Потому что считают это безопасным», — заявил он.

Дмитрук объяснил, что, во-первых, эти страны не выдадут, во-вторых, в них безопаснее жить. К тому же адаптироваться в братских республиках намного проще, чем на Западе.

Жители Донбасса и Новороссии в письмах депутату рассказали, как забрали своих родственников с украинской территории. В регионах под контролем России есть свет, вода и электричество, но нет ТЦК и Службы безопасности Украины.

Власти Латвии, Нидерландов и Германии заговорили о необходимости пересмотреть меры поддержки украинских беженцев. В Польше уже ввели новые требования для сохранения пособий, а в Швейцарии запретили выезжать из страны.