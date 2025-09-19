В Нидерландах беженцам с Украины предложили самостоятельно искать жилье

Прибывшие в Нидерланды украинцы должны снимать себе жилье самостоятельно, а не рассчитывать на помощь властей. Об этом телеканалу NOS сообщила врио министра по делам миграции в королевстве Мона Кейзер.

По ее словам, у страны практически нет возможности разместить мигрантов, а гуманитарные организации и муниципалитеты в центрах приема беженцев фиксируют нехватку мест.

«Это разумный подход, если у человека есть собственный доход и работа, он может сам оплатить жилье, например, через работодателя или родственников», — сказала Кейзер.

Врио министра добавила, что сбежавшие в Нидерланды украинцы способны снимать жилье, как остальные граждан. При этом Кейзер уточнила, что семьям с детьми королевство продолжит оказывать помощь в оплате жилья, как и раньше.

«Мы стимулируем беженцев из всех стран возвращаться к себе на родину», — заключила она.

Ранее в Польша ввели ежемесячную проверку украинцев на предмет трудоустройства.