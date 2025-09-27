Польша ограничила поддержку украинских беженцев

Польша сохранила пособия для детей только для работающих украинцев

Уехавшие в Польшу украинские беженцы сохранили право на детское пособие и бесплатную медицину только при наличии официальной работы. Пресс-секретарь президента страны Збигнев Богуцкий объявил, что в ближайшее время сейм рассмотрит еще два законопроекта по ограничению поддержки украинцев.

Он напомнил, что лидер страны ранее наложил вето на продление закона о выплате детских пособий, подготовленный правительством. Поэтому кабмин прописал дополнительные поправки.

«Представленные решения не идеальны, но они лучше, чем были. Закон ограничил льготы для украинцев, которые не работают в Польше», — привело заявление Богуцкого Польское агентство новостей.

Пресс-секретарь президента добавил, что это последний утвержденный законопроект помощи украинцам — после истечения его срока льготы отменят окончательно.

Богуцкий отметил, что в ближайший понедельник, 29 сентября, президент Польши Кароль Навроцкий внесет на рассмотрение сейма два закона. Первый предусматривает продление периода проживания для оформления польского гражданства, второй направлен на судебное преследование пропагандистов украинского национализма времен Второй мировой войны.

В конце августа Навроцкий наложил вето на решение депутатов о продлении до 4 марта 2026 года выплат пособий украинским беженцам с детьми в размере 800 злотых. Он подчеркнул, что право необходимо оставить только трудоустроенным беженцам, которые платят налоги.

Заместитель министра иностранных дел Мачей Душчык заявил, что после принятия нового законопроекта приехавших в Польшу украинцев станут проверять ежемесячно на предмет сохранения рабочего места.