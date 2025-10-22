Швейцария ограничила украинским беженцам возможность выезда на родину

Руководство Швейцарии ввело ограничения на выезд для беженцев с Украины, пользующихся в стране особым защитным статусом. Об этом сообщила пресс-служба Государственного секретариата по миграции (SEM).

Согласно новым правилам, беженцы-украинцы не смогут покинуть Швейцарию для посещения любой другой страны, даже Украины.

Исключение сделают только для граждан, пользующихся защитным статусом S, однако срок их пребывания на родине ограничат до 15 дней в полугодие вместо 15 дней в квартал.

«Это специальное положение будет действовать до тех пор, пока сохраняется статус защиты, предоставляемый лицам с Украины», — отметил SEM.

Ранее в Нидерландах украинским беженцам предложили самим искать жилье. Врио министра по делам миграции в королевстве Мона Кейзер заявила, что украинцы-мужчины сами могут арендовать квартиру или дом через работодателя или родственников.