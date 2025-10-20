В Ирландии сомалийский беженец зарезал 17-летнего украинца из-за еды, употребление которой противоречило его религиозным убеждениям. Об этом в Telegram-канале сообщила члена Совета по правам человека при президенте РФ, главред ИА Регнум Марина Ахмедова.

По ее данным, в Ирландию украинец отправился, желая выучиться на IT-специалиста. Ему оставалось две недели до совершеннолетия, поэтому его родители переживали, что границы закроют и его не выпустят.

В Ирландии ему предстояло две недели до 18-летия прожить в официальном приюте для несовершеннолетних. Потом бы парня перевели уже в отдельное жилье для взрослых.

В том же центре проживали четыре беженца из Сомали. Когда утром украинец пришел на кухню, чтобы пожарить себе яичницу с беконом, один из сомалийцев оскорбился и набросился на него с ножом. Агрессивный беженец изрезал подростка, а потом выколол ему глаза.

Ахмедова напомнила про убийство украинки Ирины Заруцкой в США, ставшей жертвой BLM.

«А вот Вадим Давиденко стал жертвой европейской миграционной политики. Когда в страну рвутся люди, которым даже в голову не приходит, что они едут в другую культуру, и им придется ее уважать», — подчеркнула она.

Такие беженцы готовы убить и изувечить другого человека только за бекон на кухне.

Ранее в Германии зарезали 17-летнего украинского футболиста Александра Шворака.