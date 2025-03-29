На Украине действительно следует ввести временное управление под эгидой ООН. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X одобрил идею президента России Владимира Путина.

«Это хорошее предложение», — написал он.

Путин высказался о введении временного управления на Украине во время рабочей поездки в Мурманск. По его мнению, это позволит провести выборы, которые до сих пор откладывались. Президент предложил обсудить такую возможность с ООН, США и европейскими странами.

Он также поддержал мирное урегулирование, но без ущерба интересам России. Путин призвал устранить первопричины конфликта.

Предложение президента связано с тем, что киевский режим начал терять контроль над происходящим, объяснил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя слова Путина, призвал уважать действующее правительство Украины.