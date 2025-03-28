«Нужно уважать». В ООН оценили легитимность властей Украины
Генсек ООН Гутерриш назвал действующие власти Украины легитимными
Действующие власти Украины являются легитимными. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщило РИА «Новости».
«На Украине есть легитимное правительство, очевидно, что его нужно уважать», — отметил Гутерриш.
Генсек организации ответил на предложение президента России Владимира Путина ввести в республике временное управление под эгидой ООН для проведения там выборов. По его мнению, такое решение откроет путь к переговорам о мирном урегулировании конфликта. Глава государства напомнил, что сейчас органы власти на Украине не являются законными.
Ранее на Западе предположили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет подписать соглашение о природных ресурсах, чтобы сохранить легитимность перед американским президентом Дональдом Трампом. При этом Соединенные Штаты видят в сделке только экономическую выгоду.