«На Украине есть легитимное правительство, очевидно, что его нужно уважать», — отметил Гутерриш.

Генсек организации ответил на предложение президента России Владимира Путина ввести в республике временное управление под эгидой ООН для проведения там выборов. По его мнению, такое решение откроет путь к переговорам о мирном урегулировании конфликта. Глава государства напомнил, что сейчас органы власти на Украине не являются законными.

Ранее на Западе предположили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет подписать соглашение о природных ресурсах, чтобы сохранить легитимность перед американским президентом Дональдом Трампом. При этом Соединенные Штаты видят в сделке только экономическую выгоду.