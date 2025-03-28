«Только не за наш счет». Путин — о мирном урегулировании на Украине
Путин: РФ приветствует мирное разрешение конфликта без ущерба своим интересам
Для мирного разрешения конфликта на Украине следует устранить его первопричины. Россия поддержит дипломатическое урегулирование, но без ущерба собственным интересам, заявил президент Владимир Путин на встрече с моряками АПЛ «Архангельск». Об этом сообщил ТАСС.
«Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации», — сказал он.
Путин добавил, что разрешение конфликта должно быть «только не за наш счет». Он назвал ситуацию сложной, требующей тщательного обсуждения и особого подхода. Президент заверил, что Россия готова работать по этому поводу со странами Европы, но до сих пор они вели себя непоследовательно и пытались водить его за нос.
Президент объявил также о практически полном освобождении ЛНР. Он назвал серьезной проблемой влияние радикалов на Украине и предложил ввести в стране временное управление под эгидой ООН.