Для мирного разрешения конфликта на Украине следует устранить его первопричины. Россия поддержит дипломатическое урегулирование, но без ущерба собственным интересам, заявил президент Владимир Путин на встрече с моряками АПЛ «Архангельск». Об этом сообщил ТАСС .

«Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации», — сказал он.

Путин добавил, что разрешение конфликта должно быть «только не за наш счет». Он назвал ситуацию сложной, требующей тщательного обсуждения и особого подхода. Президент заверил, что Россия готова работать по этому поводу со странами Европы, но до сих пор они вели себя непоследовательно и пытались водить его за нос.

Президент объявил также о практически полном освобождении ЛНР. Он назвал серьезной проблемой влияние радикалов на Украине и предложил ввести в стране временное управление под эгидой ООН.