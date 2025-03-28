В Кремле объяснили идею Путина о внешнем управлении на Украине

«Процессы там идут весьма и весьма свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля. И поэтому <…> Путин сказал, что это одна из идей — но это идея, именно связанная с введением внешнего управления», — пояснил он.

Песков обратил внимание, что речь идет именно о точке зрения президента, которая основана на неопровержимых фактах, связанных с реальной ситуацией на Украине. На переговорах в Эр-Рияде тему, подчеркнул официальный представитель Кремля, не поднимали.

О введении временного внешнего управления на Украине Путин упомянул во время визита в Мурманскую область. Глава государства предположил, что такой шаг позволил бы провести в стране выборы, а к власти пришло бы дееспособное и готовое к договоренностям о мире правительство.