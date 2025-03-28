В Кремле объяснили идею Путина о внешнем управлении на Украине
Президент России Владимир Путин упоминал возможность внешнего управления на Украине, поскольку Киев постепенно теряет контроль над происходящим. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Процессы там идут весьма и весьма свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля. И поэтому <…> Путин сказал, что это одна из идей — но это идея, именно связанная с введением внешнего управления», — пояснил он.
Песков обратил внимание, что речь идет именно о точке зрения президента, которая основана на неопровержимых фактах, связанных с реальной ситуацией на Украине. На переговорах в Эр-Рияде тему, подчеркнул официальный представитель Кремля, не поднимали.
О введении временного внешнего управления на Украине Путин упомянул во время визита в Мурманскую область. Глава государства предположил, что такой шаг позволил бы провести в стране выборы, а к власти пришло бы дееспособное и готовое к договоренностям о мире правительство.