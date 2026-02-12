Мирошник: бойцов РФ в тайных тюрьмах ВСУ морили голодом и держали в клетках

В секретных тюрьмах ВСУ организовали «марафон истязаний» для российских военнопленных. Их содержат в клетках, морят голодом, избивают и подвергают жесточайшему психологическому давлению, сообщил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Самое большое количество издевательств, истязаний происходит в секретных тюрьмах — зинданах, подвалах, бетонных коробках, зачастую в клетках», — уточнил он.

Киевский режим скрывал от международных организаций не только наличие таких пыточных, но и не включал в списки военнопленных россиян, которые туда попадали. В таких тюрьмах устроили своего рода конвейер, чтобы вытащить из пленных военную информацию.

На входе людей избивают, а потом в ход идут другие методы принуждения, чтобы сломать их волю — электрические стулья, отказ в выдаче воды и еды, психологическое давление. Пыточные также посещали представители СБУ и ГУР для создания постановочных роликов с избитыми военнопленными.

Ранее российские силовики сообщали, что пыточную СБУ в аэропорту Мариуполя первым возглавлял начальник главного отдела контрразведки службы, полковник Александр Хараберюш. Неонациста и садиста убили в марте 2017 года.