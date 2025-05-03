Депутат Гашпар: перемирие к 9 Мая может стать началом переговоров по Украине

Объявленное президентом России Владимиром Путиным прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могло бы стать началом переговоров о мире. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Я верю, что эти три дня перемирия могут быть началом того, что процесс переговоров о мире (успешно — прим. ред.) завершится», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что ему совершенно ясно, почему Россия решила объявить временное перемирие в праздничные дни. В то же время он подчеркнул, что украинцы также должны отмечать День Победы, ведь они тоже пострадали от фашизма.

«Восьмидесятилетие окончания Второй мировой — это настолько важный праздник, на мой взгляд, что пушки должны утихнуть, и сами украинцы должны отмечать этот праздник, поскольку и они попали под удар фашизма», — добавил он.

По словам депутата, украинцы должны знать, где правда и кому сказать спасибо за победу над фашизмом.

Зеленский отказался поддержать трехдневное перемирие на 9 Мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила его с террористом международного масштаба.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, комментируя отказ Украины от перемирия, отметил, что Зеленский превратился в международного шантажиста. Депутат Госдумы Алексей Чепа, в свою очередь, заметил, что Украина пытается помешать проведению масштабного международного мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.