Украина пытается помешать проведению масштабного международного мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такое заявление сделал депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru .

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил мировых лидеров, что в России 9 Мая может быть опасно. Он подчеркнул, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных граждан, которые планируют посетить парад Победы в Москве.

«Пусть не боятся посещать Москву 9 Мая. Мы предпримем все меры. Даже если будет какая-то попытка совершить террористический акт, она будет пресечена», — сказал парламентарий.

Чепа предположил, что Украина стремится принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне и помешать проведению международного мероприятия в Москве. По мнению депутата, Зеленский действует под влиянием европейских лидеров, в частности Великобритании, и пытается сорвать процесс подготовки мирного соглашения.

Зеленский отказался поддержать трехдневное перемирие на 9 Мая. Представитель МИД России Мария Захарова сравнила украинского президента с террористом международного масштаба. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил Зеленского, что 10 мая в Киеве может не наступить, если в День Победы будут провокации в адрес России.