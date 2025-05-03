Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая

Президент Украины Владимир Зеленский отказался поддержать трехдневное перемирие на 9 Мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней. Об этом сообщил «Интефакс-Украина» .

«Безусловное прекращение огня — модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой — желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», — сказал Зеленский.

Таким образом, Зеленский не хочет принимать перемирие, которое объявил российский лидер Владимир Путин в дни празднования 80-й годовщины Победы. RT напомнил, что оно продлится с 8 по 11 мая.

Ранее в видеообращении Зеленский сделал недвусмысленный намек, что во время проведения парада в честь 80-летия Победы в Москве украинские боевики могут провести ряд провокаций.