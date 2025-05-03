Зеленского сравнили с террористом международного масштаба

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявления о предстоящем Дне Победы 9 мая в Москве в стиле террориста международного масштаба. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«Заявления, которые сделал Зеленский, неслучайны. Это классическая угроза террориста международного масштаба. В одном интервью главарь Банковой отверг и перемирие, предложенное президентом России по случаю Победы в Великой Отечественной войне, и недвусмысленно пригрозил мировым лидерам, которые планируют прибыть в Москву 9 Мая», — написала она.

Захарова добавила, что у Зеленского нет ничего святого.

«Собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а чтобы убрать свидетелей позора, начал уничтожать до последнего украинца», — заключила представитель МИД.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко ответил на отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая.