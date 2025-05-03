Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, комментируя отказ Украины от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.

«Типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста. Сам же этого не понимает или, понимая, борется за собственное выживание, потому что сзади на него наседают такие же неонацисты, которых он считал, что возглавляет», — сказал Карасин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отклонил инициативу России о временном прекращении огня в честь 80-летия Победы, подчеркнув, что Киев не может обеспечить безопасность иностранным гостям, которые прибудут на парад 9 Мая в Москву. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на журналиста, который присутствовал на встрече с главой украинского государства. Как писали «Известия», президент США Дональд Трамп разочарован нежеланием Зеленского принимать мирное соглашение.

Зеленского уличили в желании сорвать парад Победы в Москве. Сенатор Карасин подчеркнул, что он состоится, несмотря на возможные угрозы со стороны украинского президента. Лидеры 19 государств уже официально подтвердили свое намерение участвовать в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.