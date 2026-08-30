Украинцы обозлились на уехавшего рэпера Потапа за использование русского языка

Сбор подписей с требование лишить рэпера Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко) звания заслуженного артиста Украины начался под петицией , опубликованной на сайте офиса президента страны. Автора инициативы возмутили призывы артиста прекратить преследовать людей за русский язык.

В опубликованной петиции Потапа обвинили в пренебрежении у украинской культуре и языку и продвижении русского как альтернативы. По мнению автора инициативы, с такими взглядами рэпер не может носить звание заслуженного артиста Украины.

На момент написания материала под призывом свои подписи поставили 5212 человек. Для рассмотрения петиции необходимо собрать 25 тысяч подписей за 90 дней.

Потап после появления петиции обратился к подписчикам в своих социальных сетях. Он подчеркнул, что любит украинский язык, но считает, что человек может говорить так, как ему удобно.

«Несмотря на языковой патруль и другую фигню, которую у нас придумали, надо любить свой язык и культуру, но и запрещать ничего не надо. Каждый может говорить так, как ему удобно», — заявил рэпер.

Он подчеркнул, что отвечает всем своим подписчика на том языке, на котором к нему обращаются.

В начале января этого года под атаку украинцев попала бывшая супруга и творческий партнер Потапа — певица Настя Каменских. Причиной стало использование русского языка, на котором артистка поздравила своих подписчиков в социальных сетях с Новым годом.