Захарова высмеяла штрафы театру в Одессе за использование русского языка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла действия языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской, которая регулярно штрафует одесский театр «Маски» за использование русского языка. В комментарии KP.RU дипломат посоветовала ей начать искать еще и русские буквы .

Театр в Одессе в марте оштрафовали на 27 тысяч гривен (более 44 тысяч рублей), а сейчас Ивановская наложила на него штраф за три вывески на русском языке. Кроме того, сотрудник театра общался с посетителями по-русски, продавались книги актеров на русском языке. Да и посты в соцсетях тоже были не на мове.

«Пусть теперь ищут буквы. Я точно знаю, что в одесском театре есть „и“, „д“, „т“, „е“ и несколько других», — ответила Захарова на вопрос, что же делать Ивановской в ситуации, когда она не может надавить на театр.

Ранее одесские чиновники потребовали от руководства Летнего театра убрать портрет музыканта Виктора Цоя и удалить надписи на русском языке.