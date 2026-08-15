Полиция Украины наказала трех школьниц за танцы под русскую музыку

На Украине полицейские привлекли трех школьниц к ответственности за танцы под музыку на русском языке. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

Правоохранители увидели видео в соцсетях, на котором три девушки танцевали в центре города Монастыриска в Тернопольской области. Нарушительницы — ученица 11 класса из Тернополя, приехавшая в гости к бабушке, и две местные жительницы — девятиклассница и десятиклассница.

«В отношении двух младших участниц происшествия правоохранители составили административные материалы в отношении их родителей. Старшая из девушек, которой исполнилось 16 лет, будет нести ответственность самостоятельно», — уточнили в Нацполиции Украины.

Гостью из Тернополя обвинили в мелком хулиганстве.

Ранее в Киеве полицейские составили административные материалы на родителей 15-летних девушек, станцевавших под русскую песню на аллее славы.