«Недоукраинка и предательница». Настю Каменских затравили из-за отказа от мовы

Осудившая спецоперацию певица Настя Каменских оказалась в центре языкового скандала, отказавшись от мовы в пользу русского и испанского. Украинцы назвали ее предательницей.

Поливала грязью, а теперь поздравила с Новым годом После февраля 2022 года Каменских с Потапом осудили действия России, ругали ее в своих блогах, поливали грязью, а спустя три года артистка начала выступать на русском языке. На концерте в США она исполнила свои хиты, в том числе и русскоязычные «Красное вино» и «Это моя ночь». Недавно в соцсетях она поздравила подписчиков с Новым годом, пожелав им на русском языке любви и права выбирать себя, идти по своему плану и не извиняться за это.

Фото: РИА «Новости»

Украинцы разозлились, заявив, что она показала свое истинное лицо. Слова Каменских о «языке любви» напомнили им риторику Ани Лорак, которая после начала СВО не обозначила свою позицию, заявляя, что ее миссия — нести любовь в массы.

Гневные вопли украинцев в соцсетях Каменских досталось от подписчиков из-за русского языка. Ее назвали и предательницей, и недоукраинкой. Один из комментаторов заявил, что раньше она была мегапопулярной украинской певицей, а теперь превратилась в подобие блогерши, которая вместе с Потапом роет себе могилу сообщениями на русском. «„Ждем гастроли в Москве для подтверждения сути предательницы“; „Когда в Москву?“; „Предательница, для которой деньги не пахнут“; „Что это такое, Каменских? Противно и гадко читать русский. Как же это случилось с тобой, недоукраинка?“» — раздался вой с украинских болот.

Фото: РИА «Новости»

Певица, как считают российские пользователи, переобулась на скаку ради денег, ведь на Украине ей уже ловить нечего. «Эта пара уже поплевала в сторону России и русских и нам не нужны» — заявил один из комментаторов.

Другой отметил, что вряд ли в Москве Каменских с мужем найдут площадку для выступлений. «Какие еще гастроли в Москве? Даже пусть и не мечтают! Эта бандеровская крыса и ее муженек достаточно грязи вылили на Россию для того, чтобы забыть о них навсегда», — возмутился другой пользователь. Еще один комментатор заявил, что люди уже воспринимают мову, как язык раскола в отличие от русского, который их сближает.