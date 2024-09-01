На Украине призвали уволить министра обороны после скандала со сбитым F-16

Бывший советник Кучмы Соскин призвал уволить министра обороны Украины Умерова

Фото: РИА «Новости»

Министр обороны Рустем Умеров доказал свою некомпетентность в истории с отставкой Николая Олещука с поста командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале призвал снять его с должности.

Умеров в интервью американскому телеканалу CNN отрицал связь увольнения генерал-лейтенанта с крушением истребителя F-16.

Соскин назвал его заверения словесным мусором, связанным с некомпетентностью, глупостью и наглостью министра.

«После этого его надо просто выгнать с должности министра обороны. На Украине не было более некомпетентного, провального и неудачного министра обороны, чем этот Умеров», — сказал он.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что принадлежавший Вооруженным силам Украины истребитель сбили собственные зенитчики ударом комплекса Patriot. Эту же версию озвучили американские журналисты. Олещук прокомментировал свою отставку цитатой экс-главкома ВСУ Валерия Залужного об отсутствии стыда.

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