В США назвали крушение F-16 серьезным ударом для Украины

WP: потеря F-16 является ударом по усилиям Запада в переоснащении ВСУ

Фото: Freepik

Потеря ВСУ одного из истребителей F-16 стала серьезным ударом по усилиям стран Запада по переоснащению Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Авторы материала отметили, что зарубежные партнеры отправили ВСУ шесть F-16. В итоге после уничтожения одного из истребителей осталось пять таких машин.

«Потеря <…> F-16 представляет собой значительный удар по усилиям Запада по переоснащению восточноевропейской страны», — отметили в статье.

Теперь от обстоятельств уничтожения истребителя зависит будущее усилий США и их союзников по помощи Украине.

Ранее Генштаб Украины сообщил о крушении первого истребителя F-16 ВСУ во время отражения ракетного удара. Журналисты The Wall Street Journal утверждали, что самолет рухнул в ходе ракетного обстрела из-за ошибки пилота.

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