Названы главные версии крушения F-16 на Украине

NYT: Украина допустила удар по упавшему F-16 ракетой Patriot

United States Air Force
Фото: United States Air Force

Потерпевший крушение во время отражения ракетной атаки истребитель F-16 на Украине получил повреждения в результате попадания снаряда зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом со ссылкой на близкого к расследованию чиновника сообщила газета The New York Times.

Собеседник журналистов добавил, что также военные следователи Украины рассматривают версии о допущенной пилотом ошибке или механической неисправности истребителя.

«Есть признаки того, что F-16 сбит дружественным огнем из ракетной батареи Patriot, хотя не исключены механическая неисправность и ошибка пилота», — заявил он.

О крушении первого истребителя F-16 Генштаб Украины сообщил в минувший четверг, 29 августа. В ведомстве заявили, что в ходе воздушного боя пилот перестал выходить на связь. После выяснилось, что истребитель упал, а управлявший им офицер погиб.

Версию о том, что самолет сбили украинские средства противовоздушной обороны, выдвинула депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она подчеркнула, что это третий подобный случай за последнее время, но командование не сделало никаких выводов и не проводило расследований.

После крушения F-16 президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами страны Николая Олещука. Вместо него ведомство временно возглавил генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

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