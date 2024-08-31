Уволенный после скандала с F-16 Олещук заговорил словами Залужного

Николай Олещук прокомментировал отставку с поста командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Он процитировал в своем Telegram-канале бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно», — написал он.

Олещук уточнил, что эти слова принадлежат Залужному. Последний покинул пост главкома ВСУ в феврале, получил звание Героя Украины и стал послом в Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Олещука 30 августа на фоне скандала вокруг сбитого американского истребителя F-16. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что его по ошибке уничтожили собственные военные выстрелом из зенитного ракетного комплекса Patriot.

Врио командующего ВС ВСУ стал Анатолий Кривоножко, который возглавлял воздушное командование «Центр».