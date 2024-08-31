Минобороны Украины отказалось связывать отставку Олещука с крушением F-16

Власти Украины отказались связывать смену командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука с крушением истребителя F-16 и гибелью пилота Алексея Меся. Министр обороны Рустем Умеров заявил об этом телеканалу CNN .

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса. На данном этапе я бы не стал их связывать», — сказал он.

Умеров назвал гибель Меся, одного из лучших летчиков страны, прискорбной. Он сообщил, что украинские военные совместно с зарубежными партнерами проанализируют крушение F-16, за штурвалом которого он находился.

Истребитель потерпел крушение при отражении массированной атаки на Украину. По одной из версий, украинская ПВО сбила его снарядом зенитного ракетного комплекса Patriot. RT сообщил, что после произошедшего президент Украины Владимир Зеленский отправил командующего ВС ВСУ Николая Олещука в отставку, не став публично объяснять причину своего решения.