В Раде заявили о крушении F-16 из-за украинской ракеты Patriot

Американский истребитель F-16 рухнул после того, как был сбит ЗРК Patriot. В результате крушения погиб подполковник ВСУ Алексей Месь. Об этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила в своем Telegram-канале .

По словам Безуглой, истребитель F-16 сбила ракета украинского комплекса Patriot из-за дискоординации между подразделениями. Это произошло во время одной из самых мощных атак ВС России 26 августа.

Министерство обороны США ранее не стало комментировать информацию о крушении первого поставленного Украине самолета F-16. Пентагон направил журналистов за ответом по этому вопросу к украинским властям.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что один из переданных ВСУ истребителей F-16 потерпел крушение в результате ракетного удара российской армии. Также стало известно о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации ВСУ Алексея Меся.