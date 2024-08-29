В Раде заявили о крушении F-16 из-за украинской ракеты Patriot

Депутат Рады Безуглая: истребитель F-16 сбила украинская ракета Patriot

Фото: Pxhere

Американский истребитель F-16 рухнул после того, как был сбит ЗРК Patriot. В результате крушения погиб подполковник ВСУ Алексей Месь. Об этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Безуглой, истребитель F-16 сбила ракета украинского комплекса Patriot из-за дискоординации между подразделениями. Это произошло во время одной из самых мощных атак ВС России 26 августа.

Министерство обороны США ранее не стало комментировать информацию о крушении первого поставленного Украине самолета F-16. Пентагон направил журналистов за ответом по этому вопросу к украинским властям.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что один из переданных ВСУ истребителей F-16 потерпел крушение в результате ракетного удара российской армии. Также стало известно о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации ВСУ Алексея Меся.

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

Калорийные и полезные: россиянам назвали главные свойства грецких орехов

Комары, птицы и болота. Где и как можно подхватить лихорадку Западного Нила

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте