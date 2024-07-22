На Украине объявили в розыск предполагаемого убийцу Фарион

МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Приметы молодого человека опубликовали в Telegram-канале ведомства спустя два дня после покушения.

Украинские правоохранители указали, что это мужчине около 20 лет, ростом он от 170 до 180 сантиметров, худощавого телосложения.

На момент покушения он был в спортивных темных штанах, красной футболке поверх черной кофты с длинными руками, в темной панаме и красных перчатках. В канале также опубликовали фотографии молодого человека.

Покушение на украинскую националистку произошло во Львове 19 июля. Ей выстрелили в область виска около ее дома, врачи Фарион спасти не смогли.

В воскресенье, 21 июля, тело Фарион привезли в храм Петра и Павла на отпевание. Ее похоронят на Лычаковском кладбище.

Ранее украинское МВД озвучило две основные версии убийства националистки — личную неприязнь и общественно-политическую деятельность. Позже добавилась третья — «российский след».