Тело Фарион привезли в храм на отпевание во Львове

«Страна.ua»: гроб с телом убитой Ирины Фарион открыли на отпевании в храме

Тело экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая стала жертвой покушения во Львове, привезли в храм Петра и Павла. На отпевании открыли гроб с ее телом, сообщило в Telegram-канале издание «Страна.ua».

На панихиду приехала дочь националистки София со своими детьми. Попрощаться с экс-нардепом пришли жители Львова. Похороны Фарион пройдут на Лычаковском кладбище.

Неизвестный совершил покушение на бывшего депутата Верховной рады во дворе ее дома на улице Масарика 19 июля.  Женщине выстрелили в висок. Позже Фарион умерла в больнице Святого Пантелеймона.

В МВД Украины заявили, что следователи рассматривают две причины убийства экс-нардепа: личную неприязнь и общественно-политическую деятельность. Также появилась фотография предполагаемого убийцы Фарион.

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