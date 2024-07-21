Тело Фарион привезли в храм на отпевание во Львове

Тело экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая стала жертвой покушения во Львове, привезли в храм Петра и Павла. На отпевании открыли гроб с ее телом, сообщило в
Telegram-канале издание «Страна.ua».
На панихиду приехала дочь националистки София со своими детьми. Попрощаться с экс-нардепом пришли жители Львова. Похороны Фарион пройдут на Лычаковском кладбище.
Неизвестный совершил
покушение на бывшего депутата Верховной рады во дворе ее дома на улице Масарика 19 июля. Женщине выстрелили в висок. Позже Фарион умерла в больнице Святого Пантелеймона.
В МВД Украины заявили, что следователи рассматривают две причины убийства экс-нардепа: личную неприязнь и общественно-политическую деятельность. Также
появилась фотография предполагаемого убийцы Фарион.
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