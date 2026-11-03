Турецкие авиакомпании развернули три летевших в Россию самолета

Авиакомпании Турции развернули минимум три летевших в РФ самолета

Несколько авиарейсов из Турции изменили маршруты на подлете к России после введения ограничений в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Представители Turkish Airlines и AJet уточнили, что не менее трех самолетов вернулись в Турцию, еще пять бортов вместо Москвы прибыли в Санкт-Петербург.

В Пулково направили четыре самолета из Антальи и один из Стамбула. Еще один лайнер компании, выполнявший рейс TK421 из Стамбула в Москву, отправился обратно в аэропорт вылета.

Самолеты лоукостеров AJet и Pegasus также изменили курс. Они развернулись в сторону Стамбула, находясь над территорией Польши.

Ранее Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов во Внуково.

До этого самолет сообщением Ереван — Минеральные Воды вернулся назад в аэропорт вылета из-за проблемы с системой кондиционирования.