Российские авиакомпании вновь изменили маршруты из-за Индии и Пакистана

Росавиация: рейсы на Гоа и в Дели выполняются в обход Индии

Рейсы из России на Гоа и в Дели пустили по альтернативным маршрутам из-за обострения конфликта в Азии. Хотя боевые действия приостановлены, самолеты облетают Индию, сообщил РИА «Новости» представитель Росавиации.

«Отечественные авиакомпании летают в Дели и на Гоа, облетая временно закрытое воздушное пространство Индии. То же самое с транзитными рейсами», — сообщил он.

Агентство постоянно находится на связи с индийскими властями. Как только ситуация изменится, оно оповестит авиаперевозчиков.

Кроме Индии самолеты облетают и Пакистан. «Аэрофлот» объявил об увеличении времени продолжительности рейсов в Таиланд, на Сейшелы, Шри-Ланку и Мальдивы.

После апрельского теракта в Кашмире Индия и Пакистан начали обмениваться ракетными ударами. В ночь на 10 мая пакистанская армия устроила крупномасштабную военную операцию «Буньян-ум-Марсус» с атаками по стратегическим объектам, сообщила радиостанция «Говорит Москва». После вмешательства США страны договорились перемирии, но на спорной территории вновь прогремели взрывы.