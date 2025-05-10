Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии
Geo: Пакистан начал масштабную военную операцию «Буньян-ум-Марсус» против Индии
Вооруженные силы Пакистана начали крупномасштабную военную операцию под названием «Буньян-ум-Марсус». Пакистанские военные нанесли успешные удары по хранилищу ракет и двум авиабазам в Индии, сообщил телеканал Geo News.
Источники канала в органах безопасности сообщили, что военные выбрали несколько стратегических целей по всей Индии.
Первый удар нанесли по хранилищу ракет BrahMos в Беасе, оно полностью разрушено. Затем военные причинили серьезные повреждения авиабазам Удхампур и Патханкот.
Операция началась в ответ на продолжительные провокации Индии. Пакистанские военные сбили индийский беспилотник возле авиабазы, прилегающей к аэропорту в городе Суккур. Ura.ru сообщал также об атаках на три авиабазы и отель в дипломатическом районе Исламабада.
Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о неизбежности войны с Индией. В ночь на 10 мая взрывы прогремели на северо-западе Индии, впервые — в священном городе сикхов Амритсар.