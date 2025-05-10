Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Вооруженные силы Пакистана начали крупномасштабную военную операцию под названием «Буньян-ум-Марсус». Пакистанские военные нанесли успешные удары по хранилищу ракет и двум авиабазам в Индии, сообщил телеканал Geo News .

Источники канала в органах безопасности сообщили, что военные выбрали несколько стратегических целей по всей Индии.

Первый удар нанесли по хранилищу ракет BrahMos в Беасе, оно полностью разрушено. Затем военные причинили серьезные повреждения авиабазам Удхампур и Патханкот.

Операция началась в ответ на продолжительные провокации Индии. Пакистанские военные сбили индийский беспилотник возле авиабазы, прилегающей к аэропорту в городе Суккур. Ura.ru сообщал также об атаках на три авиабазы и отель в дипломатическом районе Исламабада.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о неизбежности войны с Индией. В ночь на 10 мая взрывы прогремели на северо-западе Индии, впервые — в священном городе сикхов Амритсар.