Индия закрыла 32 аэропорта из-за угрозы атак дронов

Индия закрыла 32 аэропорта для гражданских самолетов до 15 мая. Об этом сообщила газета Times of India.

Согласно данным главного управления гражданской авиации страны, 32 аэропорта будут оставаться временно закрытыми для гражданских полетов до 7:59 по московскому времени до 15 мая.

Ограничения ввели в крупных индийских аэропортах, в числе которых Батхинда, Бхунтар, Кишангарх, Патиала, Чандигарх и других. Кроме того, всем авиакомпаниям и аэропортам в Индии поручили усилить меры безопасности. Власти сообщили, что запустят специальные рейсы на поездах.

В пятницу, 9 мая, в аэропорту города Сринагар в Кашмире заметили беспилотники. Индийские власти не исключили возможности диверсий и терактов.

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился в ночь на 7 мая. ВС Индии нанесли удары по объектам «террористической инфраструктуры» в рамках операции «Синдур», сообщало Life.ru. Пакистанская армия нанесла ответные удары.