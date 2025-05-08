Индия и Пакистан провели самый масштабный воздушный бой в современной истории

На фоне очередной эскалации конфликта между Индией и Пакистаном произошел один из самых продолжительных масштабных боев в новейшей истории авиации. Об этом сообщил телеканал CNN .

Одновременно в воздушном сражении в ночь на 7 мая приняли участие не менее 125 истребителей, при этом ни одна из сторон не покидала воздушного пространства своей страны.

Источники добавили, что обмен ракетными ударами порой происходил на дальности более 160 километров.

«Воздушный бой между индийскими и пакистанскими истребителями стал одним из самых масштабных в новейшей истории авиации»», — заявили журналисты.

Ранее стало известно, что в результате атаки пакистанских сил в Индии погибли 15 мирных жителей, еще 43 получили ранения.