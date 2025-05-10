Взрывы прозвучали в Кашмире после прекращения огня между Индией и Пакистаном
В столице Джамму и Кашмира прозвучали взрывы через пару часов после достижения соглашения о полном прекращении огня между Индией и Пакистаном. Об этом сообщил министр региона Омар Абдулла в соцсети X.
«Что только что случилось с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару», — написал он.
Также в небе над городом Удхампур заметили несколько беспилотников. Сработала система ПВО, сообщило информационное агентство ANI.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан при посредничестве Соединенных Штатов пришли к договоренности о незамедлительном прекращении боевых действий.
Глава США поздравил страны с проявлением здравого смысла. Соглашение подтвердил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.
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