«Аэрофлот» удлинил некоторые рейсы на курорты из-за Пакистана

«Аэрофлот» для рейсов в Азию выбрал альтернативные маршруты в обход Пакистана

Пакистан временно закрыл воздушное пространство, поэтому самолеты «Аэрофлота» из Москвы в страны Азии и обратно изменили маршруты. Воздушное судно до Нью-Дели приземлилось в Ташкенте, а лайнер до Пхукета вернулся в столицу, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Все рейсы „Аэрофлота“, выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны», — объявили представители компании.

В связи с этим продолжительность полета будет увеличена в среднем на один-два часа.

Успевший подняться в воздух самолет до Нью-Дели рейсом SU232 сел в Ташкенте на дозаправку. Полет продолжится 7 мая в 13:00 по скорректированному маршруту. Еще один самолет, рейсом SU284 Москва — Пхукет, вернулся в столицу за топливом и заменой экипажа. Он выдвинется в Таиланд в 05:00.

Отношения между Индией и Пакистаном накалились в апреле после перестрелки на границе и теракта в Кашмире. Индийская армия устроила «Операцию Синдур» с ракетными ударами по пакистанским объектам. Силы ПВО Пакистана сбили два самолета Rafale ВВС Индии.