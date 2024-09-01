Ряд рейсов задержали в аэропорту Внуково

Вылет рейсов из аэропорта Внуково задержался после работы сил ПВО в Подмосковье

Ночью 1 сентября в аэропорту Внуково задержался вылет около 30 рейсов. Судя по данным онлайн-табло , их отложили минимум на полчаса.

Почти все рейсы от полуночи до трех часов ночи перенесли на более поздний срок. Отстали от расписания рейсы в Санкт-Петербург, Пермь, Уфу, Вологду, Когалым, Грозный, среди международных направлений — в Ереван, Анталью, Измир, Дубай, Абу-Даби и другие города. Минимальная задержка составила 30 минут.

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевшие в направлении Москвы. Один из них засекли над Подольском. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отсутствии разрушений и пострадавших.

Атаки беспилотников отразили в Курской и Воронежской областях. Над Брянской областью военные ликвидировали 26 дронов. Ракетную опасность объявили власти Белгородской области, об угрозе атаки БПЛА предупредили власти Липецкой области, сообщили «Известия».