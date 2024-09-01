Несколько дронов ВСУ уничтожили над Воронежской областью
Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
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Несколько дронов ВСУ уничтожили над Воронежской областью
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