Несколько дронов ВСУ уничтожили над Воронежской областью

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

По словам Гусева, в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Местным жителям рекомендовали следить за оповещениями от правительства области и от МЧС России.

Ранее российские военные ликвидировали четыре выпущенные ВСУ тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью.

Также украинский дрон сбили в небе над Белгородской областью. Из-за сложной оперативной обстановки власти региона закрыли доступ в несколько приграничных сел.

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Belkin Alexey/news.ru

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