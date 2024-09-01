Несколько дронов ВСУ уничтожили над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

По словам Гусева, в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Местным жителям рекомендовали следить за оповещениями от правительства области и от МЧС России.

Ранее российские военные ликвидировали четыре выпущенные ВСУ тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью.

Также украинский дрон сбили в небе над Белгородской областью. Из-за сложной оперативной обстановки власти региона закрыли доступ в несколько приграничных сел.