ВС России уничтожили летевший на Москву беспилотник ВСУ

Собянин: БПЛА сбили на подлете к Москве в городском округе Подольск

Силы ПВО Минобороны РФ отразили в городском округе Подольск атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — отметил он.

Собянин рассказал, что на месте происшествия сейчас работают специалисты экстренных служб.

В Брянской области в течении часа средства противовоздушной обороны уничтожили 12 дронов. Также сообщалось о ликвидации БПЛА в Воронежской области.

Ранее в Белгородскую область доставили партию систем РЭБ. Такие меры приняли для обеспечения безопасности в приграничных районах региона. С их помощью военные будут подавлять атаки дронов.