ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник

Собянин: российские зенитчики уничтожили еще один летевший на Москву БПЛА

Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет», — отметил он.

Собянин добавил, что на месте работают все экстренные службы.

До этого мэр сообщал об отражении атаки дрона в городском округе Подольск. Беспилотный летательный аппарат также направлялся на Москву.

В пятницу, 1 сентября, фрагменты крупного украинского беспилотника «Бобер» обнаружили на берегу и в воде реки Мочи в Новой Москве. Специалисты забрали обломки для изучения.

В ночь на 21 августа силы ПВО сбили украинские беспилотники на подлете к столице. Собянин назвал воздушную атаку самой масштабной с 2022 года.