В Брянской области обезвредили 14 беспилотников

Богомаз: силы ПВО уничтожили в Брянской области 14 БПЛА

Фото: РИА «Новости»

В Брянской области второй раз за ночь сработала система ПВО. Военные сбили 14 беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Первые дроны бойцы засекли после полуночи. Богомаз сообщал, что в течение часа российские зенитчики уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов. Спустя время губернатор сообщил об отражении новой атаки.

«Еще 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны России», — сказал он.

В обоих случаях никто не пострадал. Богомаз сообщил, что оперативные и экстренные службы выехали к месту происшествия. Разрушений на земле, по его словам, они не зафиксировали.

Ранее над Подольском силы ПВО уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков никто не пострадал.

Такси, квоты для инвалидов и кредиты. Что изменится в России с 1 сентября 2024 года

Belkin Alexey/news.ru

О короткой памяти и эхе войны

Советские моряки

Овсянка, сэр? Кто лишил британцев любимых лакомств

Соболев и осатаневшие: послесловие к главному трансферу лета

Глупая травля и нелепая война. Зачем немецкие власти накинулись на АдГ

Max Ludwig

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте