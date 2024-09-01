В Брянской области обезвредили 14 беспилотников

В Брянской области второй раз за ночь сработала система ПВО. Военные сбили 14 беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Первые дроны бойцы засекли после полуночи. Богомаз сообщал, что в течение часа российские зенитчики уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов. Спустя время губернатор сообщил об отражении новой атаки.

«Еще 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны России», — сказал он.

В обоих случаях никто не пострадал. Богомаз сообщил, что оперативные и экстренные службы выехали к месту происшествия. Разрушений на земле, по его словам, они не зафиксировали.

Ранее над Подольском силы ПВО уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков никто не пострадал.