Опасность атаки БПЛА объявили в Липецкой области

Опасность атаки БПЛА объявили на территории Липецкого муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Ранее в 0:45 по московскому времени на территории города Липецка и Становлянского муниципального округа объявили угрозу атаки БПЛА», — написал он.

Артамонов отметил, что в округе действует красный уровень «Угроза атаки БПЛА». Также опасность атаки БПЛА объявили в Грязинском муниципальном районе.

Позже губернатор сообщил, что российские военные подавили дроны в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округах. Он указал, что погибших и пострадавших нет. Угроза атаки БПЛА сохраняется, резюмировал Артамонов.

Позже губернатор уточнил, что силами противовоздушной обороны были уничтожены беспилотники над промышленной зоной Липецка. И в этом случае обошлось без жертв и пострадавших.

Также сообщалось, что украинский беспилотник сбили на подлете к Москве в городском округе Подольск. Мэр Сергей Собянин отметил, что на месте падения обломков разрушений нет.