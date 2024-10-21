Около 20 тысяч деревьев удалось сохранить при строительстве дороги в Крыму

В ходе ремонта и расширения южнобережной трассы удалось сохранить 20 тысяч деревьев, избежав их вырубки. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская в эфире «Радио Крым» .

По ее словам, проектировщики и застройщики тщательно анализировали каждое дерево, обсуждая его судьбу. В некоторых местах переносили лотки, в других — изменяли размеры трассы в соответствии с требованиями безопасности, согласовывая это с ГАИ. Благодаря таким мерам, на участке Алушта — Ялта удалось сохранить 20 тысяч деревьев, отметила министр.

Кроме того, в Крыму были внесены изменения в законодательство, запрещающие застройщикам компенсировать вырубленные деревья денежным образом. Согласно нововведениям, каждый порубочный билет обязывает подрядчика не только сажать новые растения, но и заботиться о них в течение минимум трех лет, добавила Славгородская.