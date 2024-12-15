Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии

Axios: Израиль и Иордания провели секретные переговоры по ситуации в Сирии

Директор Общей службы безопасности Израиля Ронен Бар и глава Службы общей разведки Иордании Ахмад Хусни провели конфиденциальную встречу, чтобы обсудить положение дел в Сирии. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

«Они обсуждали ситуацию в Сирии и взаимодействие Израиля и Иордании с вооруженной оппозицией, которая сейчас формирует переходное правительство», — указано в публикации.

По словам израильских чиновников, на встрече также обсуждался вопрос о предполагаемых поставках оружия из Ирана через Иорданию вооруженным группировкам на Западном берегу реки Иордан.

ЦАХАЛ продолжает там рейды, чтобы предотвратить возможные террористические акты.

Ранее лидер сирийской оппозиции и руководитель группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что Израиль неправомерно напал на страну. До этого Израиль целенаправленно ударил по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где дислоцированы российские военные базы. Ракеты поразили склады с боеприпасами и командные пункты.

*Запрещенная в России террористическая организация