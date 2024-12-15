Ребенка ударило током на крыше электрички в Москве

В Хорошевском районе Москвы ребенок залез на крышу электрички, его ударило током. Об этом сообщил источник 360.ru.
Несовершеннолетний забрался на крышу поезда и дотронулся до линии электропередачи. Ребенка ударило током, после чего тот упал на железнодорожные пути. На место прибыла реанимация.
«Увозят в городскую клиническую больницу № 9», — сообщил источник.
Ранее в Красноярске от удара током погибла двухлетняя девочка. Она попыталась открыть холодильник, опираясь ногами на металлический радиатор. В момент случившегося девочка находилась под присмотром младшего брата.
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