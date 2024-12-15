Ребенка ударило током на крыше электрички в Москве

Источник 360.ru: в Москве ребенок залез на электричку, его ударило током

В Хорошевском районе Москвы ребенок залез на крышу электрички, его ударило током. Об этом сообщил источник 360.ru.

Несовершеннолетний забрался на крышу поезда и дотронулся до линии электропередачи. Ребенка ударило током, после чего тот упал на железнодорожные пути. На место прибыла реанимация.

«Увозят в городскую клиническую больницу № 9», — сообщил источник.

Ранее в Красноярске от удара током погибла двухлетняя девочка. Она попыталась открыть холодильник, опираясь ногами на металлический радиатор. В момент случившегося девочка находилась под присмотром младшего брата.