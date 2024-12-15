Всероссийский турнир по современному мечевому бою прошел в Подольске

В спортивном комплексе «Труд» городского округа Подольск прошел «Внеочередной кубок России по современному мечевому бою 2024». Участниками соревнований стали порядка 300 человек из разных городов России, а также Луганской и Донецкой Народных Республик.

Свое мастерство в состязаниях показали дети от четырех лет, подростки, взрослые и ветераны до 60 лет. Помимо этого, на татами вышли и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Подольск представил воспитанник спортивного клуба «Вирм» Дмитрий Иванников.

По словам главного организатора кубка, президента Федерации современного мечевого боя России и Международной Федерации современного мечевого боя Марии Давыдовой, зал отлично подготовили к соревнованиям.

«Приезжаем сюда не первый раз и всегда организация на высшем уровне. Благодарны за теплый прием спортивному комитету администрации округа», — добавила она.

Отметим, что современный мечевой бой — полноконтактный вид спортивного единоборства. Это индивидуальный или групповой поединок, в качестве снарядов в нем применяют безопасные имитаторы средневекового клинкового оружия щита. Их производят из мягких полимерных материалов.