Украине придется пойти на территориальные уступки ради урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, чьи слова привело РИА «Новости» .

Глава государства посоветовал быть реалистами в разговорах о мире.

«Никто в Европе из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины», — подчеркнул Пеллегрини.

Он объяснил свое мнение информацией о развитии противостояния. Президент призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров как можно скорее.

Украина не сможет говорить с Россией с позиции силы, заявил проходящий по делу о госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.