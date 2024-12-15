Украине придется пойти на территориальные уступки ради урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, чьи слова привело РИА «Новости».
Глава государства посоветовал быть реалистами в разговорах о мире.
«Никто в Европе из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины», — подчеркнул Пеллегрини.
Он объяснил свое мнение информацией о развитии противостояния. Президент призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров как можно скорее.
Украина не сможет говорить с Россией с позиции силы, заявил проходящий по делу о госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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Украине придется пойти на территориальные уступки
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