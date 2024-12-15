Гумпомощь для бойцов СВО к Новому году соберут в Подольске до 20 декабря

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов анонсировал акцию «С Новым годом СВОих». В рамках проекта жители муниципалитета могут поздравить бойцов СВО с праздником, передать теплые вещи и подарки до 20 декабря.

По словам Григория Артамонова, благотворительный сбор продлится с 16 по 20 декабря.

«Каждый из вас в эти дни может внести свой вклад в сбор гуманитарной помощи для наших военнослужащих. Давайте поддержим наших воинов на пути к общей победе!» — обратился к жителям руководитель муниципалитета.

Военнослужащим на фронт можно передать продукты питания длительного хранения, продукты питания быстрого приготовления, лекарства, средства личной гигиены, теплые вещи, носки, а также нижнее белье. Бойцы нуждаются и в стройматериалах, инструментах, баллонах с газом и технике.

Вещи можно передать в Подольске по адресам: Волонтерский центр на улице Ульяновых, дом № 1, и на Парковой улице, дом № 34. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (916) 053- 65-72. Помимо этого, можно перечислить денежные средства через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи города Подольск».