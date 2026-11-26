Несколько суверенных ИИ-моделей разработают в России, а национальных нейросетей будет намного больше. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Tadviser SummIT, его слова привело РИА «Новости».

«Несколько вендоров, несколько моделей. То есть в этом смысле конкуренцию мы сможем обеспечить», – подчеркнул Шадаев.

Он отметил, что присвоение статусов национальных суверенных моделей начнется с 1 марта 2027 года. Первые претенденты появятся в течение двух-трех месяцев с начала действия норм, предположительно, весной.

В августе 2026 года эксперт по информационной безопасности Владимир Зыков отметил, что ИИ-модели научились обходить запреты и проводить хакерские атаки. Модель Anthropic проявила способности к самостоятельному проведению кибертестов, обнаружив доступ к реальному интернету и проникнув в системы трех организаций.